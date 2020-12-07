Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı
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Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

07.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:41
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor deplasmanda oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçının ardından cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda pas çalışması ve minyatür kale maç yapılırken antrenman dar alanda çift kale maç ile son buldu. Karagümrük maçında oynayan futbolcular ise salonda çalıştı, ardından ve düz koşu ile antrenmanı tamamladı.Lige iyi bir başlangıç yapan ardından ise Galatasaray ve Fatih Karagümrük takımlarına yenilen Çaykur Rizespor evinde oynayacağı Göztepe maçıyla yeniden çıkışa geçme hesapları yapıyor. Teknik direktör Tomas ise Göztepe maçında yeniden çıkışa geçeceklerine inandıklarını belirterek, "İki haftadan ders çıkarıp bu maç ile beraber yeniden çıkışa geçeceğiz, takımıma güveniyorum" dedi.


Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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