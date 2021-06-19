Çaykur Rizespor'da genel kurul ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'da genel kurul ertelendi

Çaykur Rizespor'da genel kurul ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor'da bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 26 Haziran tarihine ertelendi.

Çaykur Rizespor'da bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 26 Haziran tarihine ertelendi.

Yeşil-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "19 Haziran 2021 Cumartesi saat 12: 00'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 12.00'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Enis Arıkan Hülya Avşar
Spor Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor'da genel kurul ertelendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 15:21:29. #1.16#

title