Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdman, çift kale maç ile son buldu.
Sakatlıkları bulunan Nathan Monzango ve Fabricio Baiano ise çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdürdü.- Rize