Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sakatlıkları bulunan Nathan Monzango ve Fabricio Baiano ise çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdürdü.