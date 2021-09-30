Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdman, çift kale maç ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan Nathan Monzango ve Fabricio Baiano ise çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdürdü.


- Rize
Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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