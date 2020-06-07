Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
07.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:46
Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, futbolcuların Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.
Kaynak: AA