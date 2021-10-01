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Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayıp, şut çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Sakatlığı devam eden Fabricio Baiano, Nathan Monzango, Gökhan Gönül ve Ronaldo Mendes'in tedavilerine devam edilirken, hafif sakatlığı bulunan Loic Remy ve Yasin Pehlivan ise antrenmana katılmadı.


Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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