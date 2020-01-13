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Çaykur Rizespor'da El Kabir ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, El Kabir ile yollarını ayırdı.

13.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:28
Çaykur Rizespor'da El Kabir ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor maçında ayağı kırılan futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.

Kaynak: AA
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