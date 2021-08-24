Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'ın sözleşmesi feshedildi
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Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'ın sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'ın sözleşmesi feshedildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Hırvat oyuncu Dario Melnjak'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor, Hırvat oyuncu Dario Melnjak'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dario Melnjak ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dario Melnjak'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-mavili kulübe 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olan 28 yaşındaki Hırvat milli oyuncunun, 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'ın sözleşmesi feshedildi - Haberler Spor
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