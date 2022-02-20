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Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

- Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından istifa eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yerine Bülent Korkmaz getirildi. Rizespor'un İstanbul'daki ofisinde, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hamza Hamzaoğlu, Bülent Korkmaz, Başakşehir, Rizespor, Güncel, Haberler

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