Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

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Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakası öncesi kulüpte gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonucu bir futbolcunun pozitif rapor edildiğini belirtti.

Sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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