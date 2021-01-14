Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

14.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:07
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada Ocak ayında 9 maç oynayacak olan Çaykur Rizespor, yoğun maç ve antrenman programına ara vermeden devam ediyor. Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan yeşil-mavililer, bugün 15.00'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç ile son buldu. Beşiktaş maçında oynayan futbolcular yenileme koşusu yapıp salon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.MERIAH VE YASİN FORMA GİYEMEYECEK

Bu arada yeşil-mavililerde Yassine Meriah ve Yasin Pehlivan sarı kart cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da Fabricio Santos de Jesus, Godfred Donsah ile Tunay Torun ise 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.


Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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