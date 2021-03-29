Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir" ifadesine yer verdi.Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı