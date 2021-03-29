Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir" ifadesine yer verdi.Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" bilgisini paylaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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