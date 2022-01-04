Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına 5 günlük aranın ardından başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına 5 günlük aranın ardından başladı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından 5 günlük tatil yapan Çaykur Rizespor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı, dar alanda pas çalışması ile sürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenman çift kale maç ile son buldu. Yeşil mavililer, ikinci yarının ilk karşılaşmasında 9 Ocak Pazar günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.


Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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