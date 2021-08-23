Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Ağustos Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in üçüncü haftasında 27 Ağustos Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Çaykur Didi Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor kafilesi, yarın Antalya'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarına orada devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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