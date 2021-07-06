Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu üç oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği aktarılarak, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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