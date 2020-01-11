Haberler » Spor » Çaykur Rizespor'da 2 transfer - Spor

Çaykur Rizespor'da 2 transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve Slavia Prag'ın forvet oyuncusu Milan Skoda'yı kadrosuna kattı.

11.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:52
Çaykur Rizespor'da 2 transfer

Süper Lig ekiplerinden , 'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve 'ın forvet oyuncusu Skoda'yı kadrosuna kattı.

Devre arası çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımından 33 yaşındaki Milan Skoda ile kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Denys Harmash'ı da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler