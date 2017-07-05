Çaykur Rizespor'da 2 Futbolcu Gönderildi

TÜRKİYE 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı.



Ligde şampiyonluk hedefleyen Çaykur Rizespor, geçen sezon beklenen verimi alamadığı bazı oyuncularla yollarını ayırmayı kararlaştırrı, yeşil mavililer bu kapsamda Polonyalı oyuncu Patrıck Tuszynski ve futbol hayatını Almanya'da sürdürecek olan Oğuzhan Aynaoğlu ile yollarını ayırdı.



Yeşil mavililer bu sezon kadrosuna 2 yada 3 oyuncu katacak.



Teknik direktör Hikmet Karaman, transferde hata yapmamak için yoğun mesai harcıyor. Brezilya'da Taffarel ve Alex ile bir araya gelen Karaman, yarın Türkiye'ye dönecek. Karaman'ın burada görüştüğü bazı futbolcular için yönetime rapor sunacağı öğrenildi. - Rize