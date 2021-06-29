Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal