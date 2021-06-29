Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
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Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"Cemali Sertel, kulübümüze hoş geldin" ifadesi kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dilendi.

Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti
Çaykur Rizespor, Cemali Sertel'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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