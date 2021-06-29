Çaykur Rizespor Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiraladı
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Çaykur Rizespor Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiraladı

Çaykur Rizespor Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir FK'den Cemali Sertel'i kiralık olarak transfer etti.

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir FK'den Cemali Sertel'i kiralık olarak transfer etti.

Çaykur Rizespor, 21 yaşındaki Cemali Sertel'in 1 yıllığına kiralık olarak transferi için İstanbul Başakşehir FK ile anlaşma sağladı. Çaykur DİDİ Stadı'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Hocamızdan sonra kulübümüze uzun yıllar hizmet edeceğini düşündüğümüz bir kardeşimizi kadromuza katıyoruz. Kendisi oynadığı Ümit Milli Takım'ın da değerli bir futbolcusu. Pozisyon itibariyle bize de katkılar sunacağını düşünüyoruz" dedi.

Cemali Sertel ise imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle Rizespor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Transfer sürecimin başından sonuna kadar ne kadar istekli olduklarını bana hissettirdiler. Burada olduğum için çok mutluyum. Kiralık olsam da fark etmez forma savaşında her zaman var olacağım. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim burada kendimi kanıtlayıp A Milli Takım'da yer almak" şeklinde konuştu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiraladı
Çaykur Rizespor Cemali Sertel'i 1 yıllığına kiraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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