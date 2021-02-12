Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Gabriel Margarit, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Marius Sumudica'nın tansiyon rahatsızlığı yaşadığını ve doktor kontrolünde olduğu için toplantıya kendisinin katıldığını aktardı.

Beklemedikleri derecede kötü futbol sergilediklerini vurgulayan Margarit, "Çok kolay bir üç puan kaybettik. Bugünkünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybedilen üç puanı telafi etmeliyiz. Uyanmalı ve ayağa kalkmalıyız. Uyanamazsak çok geç olur." diye konuştu.

Üç günde bir maç oynamanın zorluğuna işaret eden Margarit, "Eksiklerimiz de vardı. Oyuncularımız geri geliyor. Belki de takımın henüz iyi oyun anahtarını bulamadık. Sezon ortasında takım almak kolay değil. Bütün yük sizin sırtınızda oluyor. Gelecek maçlarda bu kayıpları telafi etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakkal: "Harika oynadık"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin ikinci yarısında iyi oynadıklarını ve şanssızlığı kırarak puan toplamaya başladıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor karşısında galibiyet beklediğinin altını çizen Bakkal, "Maçta ilk yarıyı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık. İkisi çok net 4 tane pozisyonumuz var. Rakibin ilk yarı sadece bir şutu var. İkinci yarı muhteşem takım savunması yaptık ve maçı kazandık. Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Aatıf Chahechouhe'nun kendi ısrarıyla Erzurum'a geldiğini aktaran Bakkal, "Mükemmel bir liderlik yapıyor ve performansı sahaya yansıyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligde kalma inancımız her hafta artıyor ama daha hiçbir şey başarmadık. Yolumuz uzun. Cüneyt (Çakır) hoca ve ekibine de kusursuz maç yönettikleri için teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptık. Daha iyi olmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı