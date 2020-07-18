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Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı
18.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:38

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sahalarında aynı puana sahip iki takımın ligde kalma yarışında çok zor bir maça çıkacağını belirtti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın hafta başında görevden ayrıldığını ve yerine yeni teknik ekibin geldiğini hatırlatan Kartal, Çaykur Rizespor olarak hiçbir huzursuzluk, problem ve sıkıntılarının olmadığını, ligde kalma yarışında son iki hafta üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini aktardı.

"Malatyaspor maçı sanki şampiyonluk maçı"

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının çok kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Malatyaspor maçı sanki şampiyonluk maçı. Bu maçı alacağımıza inanıyorum. Futbolculardaki motivasyon çok iyi. Çocukların hepsinin yüzü gülüyor. Karamsarlık yok. Hocamız ve yeni gelen bir ekip var. Bu ekibin de başarılı olacağına inanıyoruz."

Kartal, herkesin kader haftalarında elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Bir heyecan var. Bu heyecan çerçevesinde Malatyaspor maçını alıp yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Hiç sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevden ayrılması ve yerine Ünal Karaman'ın getirilmesinin doğru olmadığını gördüklerini aktaran Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başı ve devre arası eksiklikler oldu. Sezonu sağlıklı şekilde tamamladıktan sonra değerlendirmesini yapacağız. Transferlerde tam belirleyici olamadık. Eksiklikler oldu. Geçmişi şimdi eleştirmenin bir anlamı yok. Ben İsmail hocanın (İsmail Kartal) bizimle devam etmesi halinde bundan çok daha iyi olacağından emindim. İsmail hoca gitmeseydi bizim 36-37 puanımız vardı. Biz İsmail hoca ile anlaşıyorduk, son zamanlarda hiçbir problemimiz yoktu. İsmail hoca ile iyi götürüyorduk ama olmadı, sonrasında böyle bir sıkıntı yaşadık, atlattık. Şimdi artık geriye doğru bakmayacağız, önümüzdeki Malatyaspor maçına kenetleniyoruz."

"Taraftarla iç içeyiz"

Kartal, yaptıkları hataları bildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Taraftarla iç içeyiz. Herkes bu takımın başarısını istiyor. Taraftarlar, bazı hocalara yüzeysel bakıyor. Taraftarın da yönetime tabi olması lazım. Taraftar 'istifa' diye bağıracaksa yönetime bağırması lazım, hocaya bağırmaması lazım. Hocayı eleştirmemesi lazım. Eleştirilecek olan yönetimdir. Hocayı biz alıyoruz. Eleştirecekse bizi eleştirecekler. Ben de samimi dille söylüyorum, ekip ve yönetimimle hiçbir yanlışı bilerek yapmam. Ufak tefek hatalarımız elbette oluyor. Bir iş yapıyorsanız hatalarımız olacaktır. Ekibime güveniyorum, bir sorun yok. Taraftarımız da bize güvensin."

Kaynak: AA

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