Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadelede kazanmanın önemli olduğunu belirtti.

En büyük hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Yalçın, "Biz şampiyon olmak istiyoruz. Müsaade ederlerse olmak istiyoruz. Mücadele ediyoruz. Sakat, cezalı, sıkıntılı oyuncularımız, sezonu kapatan oyuncularımız, dar bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz. Buna rağmen sahaya çıkan oyuncularımız karakterli bir şekilde, yürekli maçları kazanmak için her şeylerini veriyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Aslan gibi sahada savaşıyorlar. Zor bir deplasmanda altın değerinde bir üç puan. Bu, son beşlinin zor deplasmanıydı. Önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kalan 4 haftaya avantajlı girdiklerini aktaran Sergen Yalçın, "Bundan sonraki süreçte oyunlar çok daha iyi olur. Bunun üzerinde mücadele eder hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. Camia olarak başkan, yönetim, taraftar, oyuncu, teknik ekip kenetlenmiş. Bunun için herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Sahaya çıktığında herkes mücadelenin maksimumunu verecek. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveride bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Bugün bunu çektik. Bugün alınan üç puanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez." ifadelerini kullandı.

Ligin 39. haftasında oynayacakları Atakaş Hatayspor maçının bir gün sonraya ertelenmesi için konuştuklarına değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Yeterli süre olmadığı için bir gün sonra oynamak istedik. Onlar kabul etmedi. Israrla cumartesi oynamak istediler. Bunun sebebini anlamadık. Oyuncu, insan sağlığı konuşuyoruz. Bu reddi anlayamadık. Rizespor'a teklif ettik, kabul ettiler. Kayseri kabul etti. İki camiaya teşekkür ediyoruz. Hatayspor neden aldırmadı? Çok merek ediyoruz, anlayamadım. Şampiyon olma, küme düşme derdi yok. Federasyonda maç programını yapan arkadaşlara soruyorum. Neyin peşindesiniz? Bunun arkasında ne var? Biz camia olarak elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Bunu soruyorum yetkililere."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı