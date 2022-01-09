Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazla yaşandığı siyah beyazlı ekipte, takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe de testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rize'ye gelmedi. Beşiktaş'ın başında sahaya Halim Okta çıktı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezasının yanından hasta olan Ghezzal ile birlikte Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou kafilede yer almadı.

Rize'ye getirilen Salih Uçan ise sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.

Okta, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı.

Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Welinton, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.

Okta, Çaykur Rizespor karşısında Emre Bilgin, Göktüğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı yedek soyundurdu.

-Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor'da ise Kovid-19 temaslısı oldukları için yurt dışında karantinada bulunan Loic Remy ve Bolasie kadroda yer almadı.

Yeşil-mavililerin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavililerde Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan, Emirhan Topçu'nun yerine Selim Ay, Sabo'nun yerine Boyd görev yaptı.

Rize-Beşiktaş maçında tempo çok yüksek! Yıldız forvet, gol perdesini açtı

Rize-Beşiktaş maçında tempo çok yüksek! Yıldız forvet, gol perdesini açtı

 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı

Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı

 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11 oldu!

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title