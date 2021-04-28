Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar
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Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, kart cezasını tamamlayan Welinton'u, Montero'nun yerine stoperde görevlendirdi. Yalçın, kart cezalısı Necip Uysal'ın yerine Atiba Hutchinson'a, sağ bek Valentin Rosier'in yerine ise Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans verdi.

Geçen hafta hücum hattında görev yapan Gökhan Töre, bu maçta yine aynı mevkide ilk 11'de kendine yer buldu. Sakatlığını atlatan Cyle Larin ise yedek soyundu.

Siyah-beyazlılarda, kart cezalısı ve sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle maç kadrosunda toplam 19 oyuncu yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan Larin, Hutchinson ve Dorukhan Toköz, bu mücadelede kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Bülent Uygun'dan 6 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçına göre kadroda 6 değişikliğe gitti.

Uygun, kalede Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan'a görev verdi.

Yeşil-mavililerde, sağ bekte Moroziuk'un yerine Baiano, savunmada Emir Dilaver'in yerine Selim Ay, sol bekte Melnjak'ın yerine ise İsmail Köybaşı ilk 11'de şans buldu.

Bülent Uygun, Fernando Andrade'nin yerine Boldrin ve ağrıları bulunan Loic Remy'nin yerine ise Paraguaylı futbolcu Samudio'ya şans tanıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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