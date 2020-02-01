Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından notlar

01.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:30

Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Tyler Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan Yılmaz ile sarı kart cezalısı Necip Uysal kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine, Gökhan Gönül, Caner Erkin, sakatlığı geçen Adem Ljajiç ve kart cezasını dolduran Elneny görev aldı.

Çaykur Rizespor'da 2 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavili ekipte yedeğe çekilen Muhamed Abarhoun'un yerine Ivanildo Fernandes, kadroda yer almayan Braian Samudio'nun yerine ise Aminu Umar ilk 11'de sahaya çıktı.

Her iki takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde de boşluklar olması dikkat çekti.

Ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi.

Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Öte yandan, karşılaşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da takip etti.

Kaynak: AA