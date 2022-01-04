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Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 5 günlük tatilin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

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