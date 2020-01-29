29.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:06

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi? Çaykur Rizespor Beşiktaş bilet fiyatları gibi konular araştırıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı01 Şubat 2020 Cumartesi, 17:00'dE başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ücretli platform olan beIN SPORTS ekranlarında olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARI

1. Kategori - 500,00 TL

2. Kategori - 200,00 TL

3. Kategori - 100,00 TL

4. Kategori - 70,00 TL

5. Kategori - 50,00 TL

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı hakemi henüz atanmadı.

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