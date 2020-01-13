Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: "başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması maddesinin...

13.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:07

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, spor kulüplerinin borçlarıyla ilgili alınacak kararlara ilişkin, "Anonim şirketlerde değil ama derneklerde kesinlikle başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece bir çok çalıştay yaparız sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar." dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kartal, çalıştayın sonucunun hayırlı olması dileyerek, "Türk futbolunun bir temeli bir anayasası olmalı. Şimdi rastgele gidiyoruz. Kimin nereye ne zaman toslayacağı belli değil." diye konuştu.

Büyük kulüplerin ekonomi ve altyapı sıkıntıları yaşadığını ifade eden Kartal, "Bana göre her tarafta problem var, sayın bakanımız da hepsini iyi biliyor. Bir sonuç şekline getirecek ve bundan sonra önümüzde daha iyi adımlarla gideceğiz diye düşünüyorum. İyi bir yol haritası iyi bir yasa bu şekilde başlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal, çalıştayda spor kulüp başkanlarının harcama ve borçlardan sorumlu olması gerektiğini gündeme getireceğini belirterek, "Anonim şirketlerde değil ama derneklerde kesinlikle başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece bir çok çalıştay yaparız sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar, toslamaması için tek alınacak önlem bana göre budur." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın durumu hakkında ise Kartal, "Bir iki sporcu transferi yaptık, bir iki transfer daha yapabiliriz. Rizespor ikinci yarıda çok daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu: "Profesyonel Süper Lig takımının altında bir profesyonel takım olmalı"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da çalıştayın başarılı ve faydalı olacak bir çalışma olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çalıştayda birtakım kararların alınması ve uygulanması her şeyden önemli. Bu çalışmaların futbol dışında diğer spor branş federasyonlarına da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Az önce çalıştayda söylendi '21 Yaş Altı Ligi gitti, onun yerine bir şey yapılmadı' denildi. Süper Lig'e çıktığımızdan beri hep başkanlarıma da söyledim o zaman burada bir rezerve gerekiyor. Tıpkı Portekiz'deki gibi rezervlik, 'pilot takım çalışması' da konuşuldu. Bizim de yapmamız gereken Portekiz'deki gibi profesyonel Süper Lig takımının altında bir profesyonel takım olması. Şu anda benim profesyonel yaptığım 20 futbolcum var. Türkiye'nin değişik kulüplerine gönderiyorum bir şeyler olsun diye ama kendi takımımın altında bir takım olsa bunların hem yukarıya çıkması hem de göz önünde olmasıyla alakalı futbolcu yetiştirme açısından faydalı olacağını düşünüyorum."

Kulüp başkanlarının kulüp harcamaları ve borçlarından sorumlu olması gerektiği görüşünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin soruya ise Çavuşoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Geçmişten günümüze bir çok kulübün mali yapılandırmalarla ilgili sıkıntıları oldu. Yeni yapılandırmayı bazılarının yaptığını bazılarının da yapamadığını göz önünde bulundurursak bu da bir değerlendirme olabilir. Bizim açımızdan böyle bir problem yok ama genele bakmak lazım."

Ligin ikinci devresinin yaklaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz çok fazla transfer düşünmüyoruz. Bir tane yaptık bir tane de bugün yarın yaparız. Giden oyuncumuz olmazsa transfer ihtiyacımız yok. Alanyaspor olarak kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir noktada bitirdik, daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. Esasen bütün takımlar açısından lig ikinci yarı başlıyor, ikinci yarı çok önemlidir. Sezon sonunda iyi bir yerde olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA