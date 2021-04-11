Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Bir puan, kaybetmekten iyidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Bir puan, kaybetmekten iyidir"

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: 'Bir puan, kaybetmekten iyidir'

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, alınan bir puanın değerli olduğunu söyledi.

Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray gerçek kimliğinden uzaklaşıyor
Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray gerçek kimliğinden uzaklaşıyor
Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor
Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, alınan bir puanın değerli olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine, ligde Bülent Uygun yönetiminde 5 maçta 8 puan topladıklarını hatırlattı.

Ligde kalma mücadelesinde her puanın değerli olduğunu ifade eden Bakır, "Son haftalarda haftada iki maç oynamak elbette her takım gibi bizi de zorluyor. Sakat oyuncularımız ve sağlık sorunları işleri zorlaştırıyor ama her şeye rağmen çok iyi bir takımız. Son oynadığımız Trabzonspor maçında da iyi mücadele ettik. Son dakikada direkten dönen şutumuz gol olsa farklı bir noktada olabilirdik." diye konuştu.

Süper Lig'de her puanın değerli olduğunun altını çizen Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçın geneline bakıldığında rakibimiz de biz de iyi oyun ortaya koyduk. Maçın ikinci yarısında biraz daha oyun üstünlüğü elimize geçti. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Üç puana ulaşabileceğimiz imkanlar elimize geçti ama değerlendiremedik. Rakibin tehlikeli ataklarında kalecimiz Tarık önemli kurtarışlar yaparak bizi oyunda tuttu. Keyifli bir Karadeniz derbisi oldu. Bir puan, kaybetmekten iyidir. Alt sıralardan kurtulma mücadelesinde her puan altın değerinde."

Bakır, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına yarın başlayacaklarını ve ligde rahat nefes almak için kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşmaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Perihan Savaş Tayanç Ayaydın
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Bir puan, kaybetmekten iyidir" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:35:59. #1.15#
title