Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: "Bir puan, kaybetmekten iyidir"

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, alınan bir puanın değerli olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine, ligde Bülent Uygun yönetiminde 5 maçta 8 puan topladıklarını hatırlattı.

Ligde kalma mücadelesinde her puanın değerli olduğunu ifade eden Bakır, "Son haftalarda haftada iki maç oynamak elbette her takım gibi bizi de zorluyor. Sakat oyuncularımız ve sağlık sorunları işleri zorlaştırıyor ama her şeye rağmen çok iyi bir takımız. Son oynadığımız Trabzonspor maçında da iyi mücadele ettik. Son dakikada direkten dönen şutumuz gol olsa farklı bir noktada olabilirdik." diye konuştu.

Süper Lig'de her puanın değerli olduğunun altını çizen Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçın geneline bakıldığında rakibimiz de biz de iyi oyun ortaya koyduk. Maçın ikinci yarısında biraz daha oyun üstünlüğü elimize geçti. Yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Üç puana ulaşabileceğimiz imkanlar elimize geçti ama değerlendiremedik. Rakibin tehlikeli ataklarında kalecimiz Tarık önemli kurtarışlar yaparak bizi oyunda tuttu. Keyifli bir Karadeniz derbisi oldu. Bir puan, kaybetmekten iyidir. Alt sıralardan kurtulma mücadelesinde her puan altın değerinde."

Bakır, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına yarın başlayacaklarını ve ligde rahat nefes almak için kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşmaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı