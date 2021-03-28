Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arası nedeniyle Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor
Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor
Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arası nedeniyle Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı. 

35'er dakika üzerinden oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 34'üncü dakikada Tunay Torun'un attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. 

 


- Antalya
Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 17:57:42. #1.14#
title