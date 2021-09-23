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Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

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Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

Çaykur Rizespor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Alt Yapı Koordinatörü yönetiminde sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Alt Yapı Koordinatörü yönetiminde sürdürdü.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ligin 6. haftasında Altay karşısında 2-1'lik skor ile mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığının dile getirildiği kulüpte Başakşehir maçı hazırlıkları Alt Yapı Koordinatörü Fedayi Aksoy'un yönetiminde sürdürüldü. Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam eden Karadeniz ekibi gerçekleşen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan çalışma ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü

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Haber: Çaykur Rizespor, Başakşehir hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü - Haberler
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