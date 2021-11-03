Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 5 Kasım Cuma günü, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil mavili takım, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayıp, 5-2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları devam eden Ronaldo Mendes, Loic Remy antrenmana katılmazken Alper Potuk ise takımdan ayrı çalıştı.


Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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