Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 5 Kasım Cuma günü, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil mavili takım, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayıp, 5-2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları devam eden Ronaldo Mendes, Loic Remy antrenmana katılmazken Alper Potuk ise takımdan ayrı çalıştı.