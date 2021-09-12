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Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Ligin 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın birliğe ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Süper Ligin 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın birliğe ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Uygun, maçın ardından takımın geç toplanmasının transferlerinin geç yapılmasının eksikliğini yaşadıklarını söyledi.

Maçın uzun süre golsüz devam ettiğini ifade eden Uygun, "İstemediğimiz bir skorla sahadan 2-0 yenik ayrıldık. Takımın birliğe, desteğe ihtiyacı var. Bu süreci birlikte başararak bu süreçten çıkacağız. Gönül isterdi taraftara üç puan verelim ama maalesef olmadı. Girdiğimiz pozisyonlarda golü bulamadık. Ortada bir sporun varda genel anlamda benden kaynaklıdır." diye konuştu.

Geçen sezonda benzer zorlu şartlardan geldiklerini kaydeden Uygun, "Merak etmeyin bu takım iyi olacak. Benim takımım oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır. Başkanımız elinden geleni yapmaya çalıştı. Varsa suç bizim. Öyle bir sihirli değnek yok. Herkes uçamıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Rizespor'a yakışır şekilde mücadele edecekler." ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, milli arada doğru bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Maçın zor geçeceğinin analizini futbolcularla konuştuğunu kaydeden Erdoğan, "Önemli bir galibiyet deplasmanda. Rize'nin lige istediği gibi başlayamadığını oyuncularıma anlatmıştım. Yenmek için çok mücadele edeceklerdi. Kazanmak için onlar kadar mücadele etmek ve doğru şeyler yapıp inanan bir görüntü vermeliydik. Oyuncularım doğru görüntü verdi." ifadelerini kullandı.

Takım oyunundan memnun olduğuna değinen Erdoğan, "Baskılı oynadık. Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Uzun toplara yönlendirdik. Takımın tümünü tebrik ediyorum. Artık bu maçın analizini yapıp önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

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Haber: Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Haberler Spor
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