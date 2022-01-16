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Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor, dün oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

RİZE (İHA) - Çaykur Rizespor, dün oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Rize'ye dönen yeşil-mavili ekip ara vermeden ligin 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Antalyaspor hazırlıklarına başladı. Sahasında oynayacağı maç öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan Rizespor'da Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı fitness salonunda gerçekleştirdi. İlk 11'de yer almayan futbolcular ise antrenman sahasında çalıştı.

Sakatlığı devam eden Aminu Umar antrenmana katılamazken, Loic Remy ve Yannick Bolasie ise antrenmanda yer aldı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, dün oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

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