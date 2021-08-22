Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Dün Çaykur Didi Stadı'nda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Yeşil-Mavili ekip, Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmalarında 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. - RİZE

Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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