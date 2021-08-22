Çaykur Rizespor ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün Çaykur Didi Stadı'nda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Yeşil-Mavili ekip, Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmalarında 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı