Çaykur Rizespor Antalyaspor yoğun kar nedeniyle ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 23. dakikada ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk etti. Yoğun kar yağışı altında başlayan mücadele 23. dakikada durdu. Bu dakikada takımlar soyuna odalarına giderken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu iki kulüp yetkilileriyle görüştükten sonra karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelenmesi kararını verdi. - RİZE

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