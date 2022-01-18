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Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor ligin 22. Haftasında oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor ligin 22. Haftasında oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. Haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Mehmet Cengiz Tesislerinde Hamza Hamzaoğlu yönetiminde toplanan Karadeniz ekibinin antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı .Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Spor, Haber

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