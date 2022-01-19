Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı devam ederken maç 23. dakikada yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı neden ertelendi, maç yok mu, ne zaman? 19 Ocak Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelendi mi? İşte bilgiler...

Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zamana ertelendi?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI YOK MU, ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu.

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına hava durumuna göre TFF karar verecek.

MAÇ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor Süper Lig maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

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