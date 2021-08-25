Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor
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Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Antrenmana; ısınma hareketleri ile başlayan Çaykur Rizespor ardından top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Öte yandan geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fernando Henrique Boldrin de Antalya'da takımla birlikte antrenmana çıktı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Antalyaspor hazırlığını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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