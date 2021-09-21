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Çaykur Rizespor-Altay maçının ardından

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor-Altay maçının ardından

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde sahasında Altay'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Talihsiz şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde sahasında Altay'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Talihsiz şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarı mutlu etmek istiyorduk." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kazanmak için çalıştıklarını ama beklentileri karşılayamadıklarını belirtti.

Maç öncesi sakatlıkların takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Uygun, "Remy maç öncesi sahaları bahane ederek sakatlığı olduğunu söyledi. Son maçta 5 dakika oynatmıştık. Joel'in belinin kitlenmesi nedeni ile sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Sahada yüzde 68 topa sahip, oyun anlamında, kazanma adına mücadele eden iyi bir Rizespor vardı. Talihsiz şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarı mutlu etmek istiyorduk." diye konuştu.

Çalışmanın karşılığını alamadıklarına değinen Uygun, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kaybettik taraftarımızdan özür diliyoruz. Sabırlı olursak başarı gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'da Remy krizi

Bazı gerçekleri konuşmanın gerektiğini kaydeden Uygun, şöyle devam etti:

"Takımdan 19 kişi gitti, bazı oyuncular gitmek istedi. Remy gitmek istedi, 'Ben bu paraları bulamam.' dedi. Gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik, çıkmadı, 'Sakatım' dedi. Bazıları kampta, 'Hoca gider, sistem Türkiye'de nasıl olsa böyledir.' dedi. Velhasıl 20 futbolcu ayrıldı. Bizim istediğimiz oyuncular liglerde oynuyor. Başkanımız elinden geldiği kadar oyuncuları almaya çalıştı. Topladığımızda 11 transfer yaptık. Hepsi ağustos 15-20 arasında takıma girmiş. 10 hafta Sumudica'ya sabrettik mi? Haftalarca başka hocaya sabretmedik mi? Biraz sabır. Futbol oynamaya başladık."

Remy'nin gitmek için bütün alacaklarını istediğini belirten Uygun, yüksek bedelin ödenemediğini söyledi.

Sosyal medyada yapılan küfürlerin yanlış olduğunu vurgulayan Uygun, bunu kabul etmediğini sözlerine ekledi.

Son transfer Nathan Monzango'nun sakat çıkmasının şanssızlık olduğunu aktaran Uygun, tedavi sürecinin başladığını anlattı.

İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Uygun, "Sadece yapılması gereken radikal kararlar almamız gerekiyor. Bunları da alacağız. İyiye doğru giderken bazı kararlar alacağız. Altay takımını eski maçlara göre oynatmadık. Önemli eksiklere rağmen iyi işler yaptık. Artık çalışmaya biraz daha desteğe ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Denizli: "Ligde 6 haftada iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kazanmak adına doğru işler yaptıklarını ifade etti.

Süper Lig'e yeni çıkmış, 10 transfer yapmış bir takım olarak doğru işler yapma gayretinde olduklarına değinen Denizli, "Ligde 6 haftada iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Rize lige talihsiz başladı ve bunu kıramadı. Bunu kırmak için çok mücadele etti. Rize'de görev yaptım. Sevincin yanında Rize'nin durumu adına burukluğum var. İnşallah kısa sürede bu durumu düzlüğe çıkarırlar. Rize'nin bu potansiyeli var. Ligin daha başı. Lig daha çok şeylere gebe. Bu şartlarda kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maçta Bolasie'nin hareketinin kırmızı kart tartışmalarına neden olduğu yönündeki bir soruyu Denizli, şöyle yanıtladı:

"Pozisyonu izlemedim ama izlesem de değerlendirmede bulunmazdım. Yıllardır hakemlerimizin dürüst maç idare ettiği konusunda görüş belirtiyorum. Bunun yanında çok iyi maç mı yönetiyorlar? Çok iyi kararlar mı veriyorlar? Soru işaretleri var. Bazıları futbolun ruhunu, pozisyonları iyi süzemiyor. Kırmızı kart var mı yok mu? Bakmanın faydası yok. Değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok."

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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