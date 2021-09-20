Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı - Haberler
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Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

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Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklılarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklılarını tamamladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olarak evine puansız dönen Çaykur Rizespor ligin 6. haftasında evinde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek. Yeşil-mavililer 21 Eylül 2021 Salı günü Çaykur Didi stadında oynanacak maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı maç öncesinde yapılan son antrenmanda, Rizespor Bülent Uygun'un yönetiminde taktik çalışıldı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı

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Haber: Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı - Haberler
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