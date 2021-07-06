Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile yollarını ayırdı
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Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde geçtiğimiz sezon İsveç 1. Lig takımlarından BK Hacken'dan renklerine bağladığı Alexander Toft Soderlund ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Alexander Toft Soderlund ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Alexander Soderlund'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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