Çaykur Rizespor, Alexander Soderlund'u transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Toft Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İsveç 1. Lig ekiplerinden BK Hacken'de forma giyen ve Norveç milli takımlarında 34 maç oynamış olan forvet oyuncusu Alexander Toft Soderlund kendisini 1,5 sezon yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." denildi.
"Soderlund, kulübümüze hoş geldin" ifadesi de kullanılan açıklamada, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı