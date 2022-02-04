Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 6 Şubat Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sol bek oyuncusu Eren Albayrak, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, Rize'ye geri döndüğünü ve kaldığı yerden devam ediyor gibi hissettiğini söyledi.

"Yuvama dönmüş gibiyim." ifadesini kullanan Albayrak, "O kadar güzel 3,5 yıl geçirdim ki çalışanlar, herkes çok güzel karşıladı. Çok güzel dostluklar kazanmışım. Dolu dolu güzel şeyler yaşadım ve buradan A milli takıma gittim. İnşallah bireysel ve takım olarak 3,5 yıl yaşadıklarımdan çok daha güzel şeyleri bu dönemde yaşarız." dedi.

Albayrak, ligin bitimine 4 aylık bir süre kaldığını belirterek, "Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. En iyi şekilde sahada hazırlanacağız. İnşallah taraftarımızın desteği ile zorlu süreçten çıkacağız." diye konuştu.

Transfer sürecinin çok kısa sürdüğünü kaydeden deneyimli futbolcu, "Benim için değerli, sevdiğim yere geldiğim için mutluyum. Benden sonra Gedson son olarak aramıza katıldı. Benfica'dan geldi ve verdiği performans ortada. Galatasaray'da da oynadı. Öyle futbolculara ihtiyacımız var. Hep birlikte sahada mücadele ederek bu süreçten çıkacağız." ifadesini kullandı.

Adana Demirspor hazırlıkları

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Loic Remy ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Umar Aminu katılmadı.

Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Gedson Fernandes yeni takımı ile ilk idmanına çıktı. Gedson için antrenmanda "Hoş geldin" karşılaması yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı idmanda Gedson'un mutlu olduğu gözlendi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.