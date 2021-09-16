Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor'un ligin 5. haftasında oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını tamamlandı.

Çaykur Rizespor'un ligin 5. haftasında oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını tamamlandı.

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor bugün son antrenmanını tamamladı. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekip 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı maç için yarın Trabzon Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gidecek.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

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