Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor bugün yoyo (dayanıklılık) testinden geçti.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor bugün yoyo (dayanıklılık) testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, günü çift idmanla tamamladı. Karadeniz temsilcisi sabah kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Yeşil mavililere akşam antrenmanında ise dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu