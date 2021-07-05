Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı

Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor bugün yoyo (dayanıklılık) testinden geçti.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor bugün yoyo (dayanıklılık) testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını  Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Çaykur Rizespor, günü çift idmanla tamamladı. Karadeniz temsilcisi sabah kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi. Yeşil mavililere akşam antrenmanında ise dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor'a 'yoyo testi' yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:14:17. #1.14#

title