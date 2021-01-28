Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü
28.01.2021 00:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:37
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Hacken'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Soderlund'u 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Hacken'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Soderlund'u 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
- İstanbul
Çaykur Rizespor'da transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen mavi-yeşilliker, Hacken'in tecrübeli oyuncusu Alexander Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken'de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç'te Rosenborg ve Fransa'da St. Etienne formaları da giydi. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlund'a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN