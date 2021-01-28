Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor İsveç ekiplerinden Hacken'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Soderlund'u 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor'da transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen mavi-yeşilliker, Hacken'in tecrübeli oyuncusu Alexander Soderlund ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Son 3 yıldır İsveç ekibi Hacken'de top koşturan Norveçli golcü, ülkesi Norveç'te Rosenborg ve Fransa'da St. Etienne formaları da giydi. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde transferi açıklayıp, Soderlund'a resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN