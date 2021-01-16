Çaykur Rizespor'a Iraklı orta saha
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Çaykur Rizespor'a Iraklı orta saha

16.01.2021 22:02 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:06
Çaykur Rizespor'a Iraklı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Osama Rashid ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Santa Clara'nın takım kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu, bu sezon 13 maça çıktı ve bir asist yaptı. Rizespor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrede'nin de eski takım arkadaşı olan 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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