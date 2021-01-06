Çaykur Rizespor: 6 - 0 (YENİDEN)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem BayıkBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 68 Dorukhan Toköz ), Necip Uysal (Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz), Larin, Oğuzhan Özyakup (Dk. 68 Mensah), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın ), Aboubakar (Dk. 77 Hasic)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziyuk, Emir (Dk. 58 Fernando), Talbi, Meriah, Melnjak (Dk. 85 Alberk Koç), Donsah (Dk. 46 Abdullah Durak), Fabricio, Samudio, Tunay Torun (Dk. 67 Onur Bulut), Skoda (Dk. 85 Kemal Rüzgar)GOLLER: Dk. 19, Dk. 31, Dk. 79, Dk. 83 ve Dk.89 Larin, Dk. 56 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş) SARI KARTLAR: Welinton, Josef de Souza (Beşiktaş) Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 19, 31, 79 ve 83 ve 89'uncu dakikalarda Cyle Larin ile 56'ncı dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturdu.17'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Aboubakar'a verdi. Aboubakar'ın ceza sahası yayının hemen üstünden yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.19'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasında sağ kanattan çizgiye doğru inen Oğuzhan Özyakup, yerden içeri çevirdi. Arka direkte Larin, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.31'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasından atılan uzun topta Meriah kafayla kalecisi Gökhan'a dönmeye çalışırken top kısa düştü. Ceza sahası yayının hemen önünde seken topu Larin, aşırtma bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-0.34'üncü dakikada Rizespor savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında Rıdvan ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.45+1'inci dakikada Rizespor savunmasının çıkarken Josef kaptığı topu ayağının ucuyla Aboubakar'a aktardı. Aboubakar, yayın hemen üstünden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.56'ncı dakikada Beşiktaş 1 gol daha buldu. Aboubakar'ın pasıyla ceza yayının üstünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti: 3-0.62'nci dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou ters taraftaki Larin'i gördü. Larin pasını bekletmeden ceza sahasındaki Aboubakar'a aktardı. Aboubakar'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Moroziuk çizgiye indikten sonra yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.79'uncu dakikada Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Savunmadan atılan uzun topu kovalayan Larin, Meriah ile kaleci Gökhan arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında topu boş kaleye gönderdi: 4-0.83'üncü dakikada Meljnak'ın kaleci Gökhan'a dönmek isterken verdiği pas kısa düştü ve Lari'in önüne kaldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Larin, kaleci Gökhan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 5-0.89'uncu dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mensah rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını Larin'e verdi. Larin, arkadan gelen Hasic'i gördü Ceza sahası dışında topla buluşan Hasic'in uzak mesafeden sert şutunda top 90'dan ağlarla buluştu: 6-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN