Çaykur Rizespor, 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı renklerine kattığını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı renklerine kattığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ve Fatih Karagümrük forması giyen Engin Bekdemir ile ikişer, Altınordu forması güyen Kemal Rüzgar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncular için önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımı ile birlikte imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA