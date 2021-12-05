Çaykur Rizespor: 4-0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?